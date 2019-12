McConnell avviser å innkalle vitner til riksrettssak i Senatet

utenriks

Demokratenes leder i Senatet, Chuck Schumer, ønsker at flere ledende tjenestemenn i Det hvite hus innkalles for å kaste lys over saken under riksrettsprosessen over nyttår.

De fire Schumer ønsker skal innkalles, er tidligere nasjonal sikkerhetsrådgiver John Bolton, stabssjef Mick Mulvaney, Mulvaneys rådgiver Robert Blair og Michael Duffy i budsjettkontoret. Alle har ifølge Schumer kunnskap om tankene bak Trumps press mot Ukraina, men Det hvite hus nektet dem å vitne under granskingen i Representantenes hus

Men McConnell svarte at det ikke er Republikanernes oppgave å bidra til at Trump blir dømt, og han ba for siste gang Demokratene om å trekke seg tilbake fra stupet og droppe riksrettssaken, som han kaller usedvanlig tynn.

Schumers appell var det første skrittet i det som ventes å bli harde forhandlinger mellom de to lederne om prosedyrene under den ukelange prosessen, trolig i januar.

