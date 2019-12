India: 1.500 pågrepet og hundrevis skadd i oppstyr om ny statsborgerskapslov

utenriks

Den nye loven gir statsborgerskap til et stort antall ikke-muslimske immigranter uten lovlig opphold om de er utsatt for religiøs forfølgelse, men nekter muslimske migranter det samme.

Det har ført til en bølge av protester, som mandag fortsatte ved universiteter i flere indiske byer, blant annet i New Delhi. Flere hundre studenter forsøkte å storme en politistasjon og kastet stein mot politimenn. Flere skal være skadd.

Rundt 100 studenter og flere politimenn skal også ha blitt skadd i sammenstøt ved to universiteter søndag. Ved Jamia Millia Islami-universitetet satte personer, som ifølge studentledere ikke var studenter, fyr på tre busser, før politiet stormet biblioteket og brukte tåregass mot studenter som gjemte seg under pulter, skriver nyhetsbyrået AP.

Ved det samme universitetet ble det mandag arrangert en sitt-ned-aksjon inne på biblioteket. Tusenvis sto utenfor på campus, mens de inne på biblioteket holdt plakater med slagord som fordømte skadene flere studenter fikk søndag.

Statsborgerregister

Statsminister Narendra Modi, som representerer det hindunasjonalistiske partiet BJP, blir anklaget for å forsøke å marginalisere den muslimske minoriteten i landet med den nye loven, noe han selv benekter.

Den nye loven skal prøves i høyesterett. Humanitære organisasjoner og andre kritikere argumenterer for at loven er i strid med grunnloven og Indias sekulære tradisjoner, da den legger religiøse hensyn til grunn for statsborgerskapet.

Loven følger en omstridt prosess med registrering av statsborgere i den nordøstlige delstaten Assam, hvis formål var å luke ut personer som hadde innvandret ulovlig. Innenriksminister Amit Shah fra Modis BJP har tatt til orde for å innføre ordningen på landsbasis, med løfte om å kvitte seg med Indias «infiltratører».

Nesten 2 millioner mennesker i Assam ble ekskludert fra listen over registrerte borgere. Fordelingen er om lag 50 prosent hindu og 50 prosent muslimer.

De blir bedt om å bevise at de er statsborgere, eller risikere å bli registrert som utlendinger. Myndighetene arbeider med å bygge en fangeleir for noen av de titusener det er ventet at domstolene vil slå fast kom til landet ulovlig.

Portforbud og stengt internett

Flere tusen demonstrerte i helgen etter flere dager med voldelige sammenstøt i det nordøstlige India. Lørdag ble fem personer drept i Assam som følge av uroen. Om lag 1.500 har blitt pågrepet for vold, ildpåsetting og hærverk, opplyser en regional polititalsmann til AP.

Skoler i regionen vil holdes stengt fram til 22. desember. Regjeringen har også stengt av internett-tilgangen, og det er innført portforbud mellom klokka 21 og 6.

Ifølge politiet vil myndighetene gå gjennom overvåkingsbilder, og det er ventet at flere blir pågrepet. Utenlandske journalister får ikke lenger lov til å reise til regionen uten tillatelse.

