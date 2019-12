Medier: Demokraten Jeff Van Drew vil skifte parti

utenriks

Det er blant andre Politico, New York Times og CNN som bringer nyheten på bakgrunn av opplysninger fra kilder lørdag.

Jeff Van Drew skal ha sagt til sine nærmeste medarbeidere at han ønsker å skifte parti.

Han har også diskutert partibyttet med president Donald Trump i Det hvite hus fredag, får nyhetsbyrået AP opplyst fra en kilde i Trump-administrasjonen.

Toppene i Representantenes hus skal være orientert om saken.

Van Drew er sterkt imot riksrettsprosess mot president Trump. Representanten fra New Jersey var en av bare to fra Demokratene som i oktober stemte imot å formalisere riksrettsprosessen. Han varslet tidligere denne måneden at han kom til å stemme imot alle punktene som Huset ønsker å tiltale Trump for, skriver CNN.

Selv om Van Drew skulle skifte side, har Demokratene fortsatt flertall i Representantenes hus.

