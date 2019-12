Titusener demonstrerte mot Salvini

utenriks

Bak massemønstringen står den såkalte Sardinbevegelsen, som har blitt et symbol på motstanden mot populisme generelt og Salvini og hans innvandringskritiske politikk spesielt.

Grasrotbevegelsen ble dannet i november av fire aktivister fra Bologna. Siden da har det blitt arrangert massedemonstrasjoner flere helger i flere byer over hele Italia.

Lørdag samlet om lag 40.000 mennesker seg i Roma for å protestere mot høyrepopulisme og gryende fascisme. Både studenter, pensjonister og barnefamilier deltok i massemønstringen. Mange bar plakater og andre gjenstander formet som sardiner.

– Jeg er her fordi jeg er imot Salvini og imot høyrefløyen, forteller den 68 år gamle pensjonerte biologen Flavia Simula.

– Jeg er her for å vise at jeg er imot fascisme. Og jeg anser Salvini for å være fascist, sier den 18 år gamle studenten Luca Baironi.

Salvini og hans ytre høyre-parti Ligaen gikk tidligere i år ut av regjeringskoalisjonen med det antiautoritære partiet Femstjernersbevegelsen (M5S).

Etter bruddet gikk M5S i regjeringskoalisjon med Italias sosialdemokratiske parti.

Sardinbevegelsen har også spredt seg til Frankrike der en lignende demonstrasjon mot streng innvandringspolitikk fant sted lørdag.

