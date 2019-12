Labour-politiker ber Corbyn om å gå

utenriks

– Ja, sier Snell tydelig til BBC på spørsmål om Corbyn og Labours finanspolitiske talsmann John McDonnell bør trekke seg.

Snell mener at Labour må stille seg spørsmålet om hvordan partiets brexitposisjon har overskygget alle de andre sakene de har forsøkt å rette søkelyset mot i valgkampen.

– Her har vi dessverre feilvurdert, og som et resultat av det er vi nå nødt til å ha en regjering styrt av De konservative de neste fem årene, sier Snell til kanalen.

Labour-politikeren sier at valgdagsmålingen er en katastrofe for partiet, og han sier han forventer at hans sete i Parlamentet vil gå til De konservative.

