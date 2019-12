Labour-leder Jeremy Corbyn varsler sin avgang som partileder

utenriks

Corbyn sa i sin tale på partiets valgvake at han vil gå inn i en tid med refleksjon og diskusjon med partiet om veien videre.

Han sa det har vært en «veldig skuffende kveld» for partiet.

– Dette har selvfølgelig vært en veldig skuffende kveld for partiet. Men jeg vil si følgende: I valgkampen leverte vi et partiprogram om håp. Uansett så har brexit polarisert debatten så mye at det har overgått de normale politiske debattene, sa Corbyn.

Han vil beholde setet sitt i Parlamentet. Corbyn er innvalgt fra valgkretsen Islington hvor han fikk et overveldende flertall av stemmene.