Johnson oppfordrer britene til samhold

utenriks

Den britiske statsministeren var fredag hos dronning Elizabeth, som formelt ga ham oppdraget med å danne en ny regjering. Deretter dro Johnson til Downing Street nr. 10 der han holdt en tale utenfor den berømte døren.

– På mandag vil vi i Westminster danne et nytt parlament, og jeg er stolt over å kunne si at noen av medlemmene av vår nye regjering – en folkets regjering – kommer fra valgkretser der det ikke har vært valgt en konservativ på 100 år, sa han og lovte samtidig å ikke svikte den tilliten som velgerne har vist ham og hans parti.

Han lovte også å lytte til de som er mot brexit og å lede «en inkluderende regjering for hele nasjonen».

– Jeg oppfordrer alle til å legge stridighetene bak seg og la sårene leges, sa han.

De konservative gjorde et brakvalg torsdag og fikk med sine 365 mandater et solid flertall i Parlamentet. Det er det største flertallet partiet har hatt siden Margaret Thatchers valgseier i 1987.

(©NTB)