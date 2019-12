utenriks

Første fase innebærer at USA avlyser toll som var varslet på kinesiske varer fra førstkommende søndag. I bytte øker Kina sin import av amerikanske produkter, opplyser president Donald Trump og Kinas visehandelsminister Wang Shouwen.

– Vi starter forhandlinger rundt fase to av handelsavtalen umiddelbart, i stedet for å vente til etter 2020-valget. Dette er en utmerket avtale for alle, skriver Trump på Twitter.

(©NTB)