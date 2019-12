Fransk politi drepte truende mann i Paris

utenriks

Hendelsen fant sted i forretningsstrøket La Défense vest i byen fredag formiddag. Mannen rakk ikke å skade noen før han ble skutt i brystet og i et bein, opplyser politikilder til nyhetsbyrået AFP.

Ifølge nyhetsbyrået AP veivet mannen med en kniv før politiet skjøt ham med et tjenestevåpen. Mannen skal ha dødd kort tid etter. AFPs kilder har imidlertid ikke spesifisert hva slags våpen han bar, kun at det ikke var et skytevåpen.

La Défense er et område i utkanten av Paris med skyskrapere, mange kontorlokaler og et stort kjøpesenter. I desember arrangeres det også et stort julemarked i bydelen.

Området der hendelsen skjedde ble fredag sperret av. Mannens identitet er foreløpig ikke kjent.

Politiet selv har lagt ut en melding på Twitter der det står at mannen ble nøytralisert etter å ha truet politiet med et knivlignende våpen.

(©NTB)