EU-president ønsker et nært forhold til Storbritannia

utenriks

– Jeg vil gratulerer Boris Johnson med valgseieren. Nå forventer vi at Parlamentet stemmer over utmeldingsavtalen så raskt som mulig. Nå er det viktig med klarhet, sier Michel på vei inn til EU-toppmøtets andre dag. Der blir brexit igjen et tema.

Presidenten gjentar at EU er klar til å forhandle med britene. Han vil ikke si om han tror overgangsperioden på et år er nok til å komme i mål.

– Jeg vil ikke spå basert på tidligere erfaringer. Men jeg håper vi kan jobbe hardt sammen med den britiske regjeringen, så vi kan sikre stabilitet og sikkerhet for borgerne og for næringslivet.

(©NTB)