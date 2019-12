New Zealand henter ut de døde etter vulkanutbruddet

utenriks

To helikoptre fra forsvaret på New Zealand landet fredag morgen lokal tid på White Island der vulkanutbruddet skjedde mandag denne uken. Åtte spesialsoldater iført beskyttelsesdrakter og med ekstra oksygentilførsel gikk i land og skal forsøke å hente de døde ut fra øya.

Politiet har tidligere opplyst at bilder har vist seks døde personer på øya. I tillegg er det to savnede som fortsatt ikke er lokalisert.

Åtte andre personer er allerede bekreftet omkommet. I tillegg er rundt 30 personer innlagt på sykehus med alvorlige brannskader.

Forskere har advart om at det er så farlige gasser på øya etter utbruddet at et åndedrag kan medføre død.

Rundt 50 personer var på White Island da vulkanen plutselig fikk utbrudd.

(©NTB)