De konservatives forsprang til Labour krymper

De konservative får 41 prosent, mens Labour får 36 prosent på en måling Savanta ComRes har utført for The Telegraph.

5 prosentpoeng skiller partiene, noe som er det laveste siden en måling fra midten av oktober, skriver avisen.

Sammenlignet med en måling som avisen publiserte søndag, er prosenten uendret for toryene. Situasjonen er derimot annerledes for Labour, som øker 3 prosentpoeng.

Liberaldemokratene får 12 prosent på målingen, også det tallet er uendret fra søndagsmålingen.

Resultatet fra onsdagens måling sikrer toryene et flertall på seks seter i parlamentet, selv om målingen spår et «hung parliament», altså et parlament der verken De konservative eller Labour har flertall, som et «plausibelt» resultat.

17 prosent av dem som deltok i målingen, sier at de kan komme til å ombestemme seg før de går til valglokalene torsdag.

I overkant av 2.000 briter deltok i meningsmålingen, som ble utført mellom 9. og 10. desember.

