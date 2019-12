Taliban påtar seg ansvar for angrep ved amerikansk militærbase i Afghanistan

utenriks

Minst to sivile ble drept og 73 sivile ble såret av en bilbombe under angrepet. De aller fleste ofrene var sivile afghanere.

I tillegg ble fem georgiske soldater ble lettere såret, ifølge det georgiske forsvarsdepartementet.

Seks angripere sto bak, ifølge afghanske myndigheter. Angrepet startet ved 6-tiden onsdag morgen. Onsdag kveld bekreftet innenriksdepartementets talsmann Nasrat Rahimi at angrepet var over, og at alle angriperne var blitt drept.

Angrepet startet med en eksplosjon som var så kraftig at bolighus i området rundt ble ødelagt, opplyser Rahimi.

Angrepet ble beskrevet som komplekst av lokale myndigheter. To bilbomber skal ha eksplodert før angriperne greide å ta seg inn på byggeplassen der et sykehus er under oppføring like ved flybasen.

I tillegg ble det funnet en bilbombe som ikke hadde gått av.

Taliban har tatt på seg ansvaret for angrepet, som kom samtidig med at USA har gjenopptatt fredsforhandlingene med Taliban.

Talibans talsmann Zabihullah Mujahid sier at angriperne detonerte en bilbombe ved siden av muren på den amerikanske basen. Han hevder at skadene som eksplosjonen forårsaket gjorde at selvmordsbombere kunne innta den beskyttede militærbasen.

Sykehuset som er under bygging, var mål for angrepet, ifølge NATO.

Bagram er en flyvåpenbase og ligger om lag 60 kilometer nord for Kabul.

