Greta Thunberg kåret til årets person av Time

– I flere tiår har forskere og aktivister slitt med å få verdensledere til å ta klimatrusselen på alvor, men i år har en tenåring på en eller annen måte fått verdens oppmerksomhet, skriver Time i sin artikkel om Thunberg.

Thunberg ble kjent da hun begynte sin skolestreik foran den svenske Riksdagen i fjor sommer. Inspirert av den unge klimaaktivisten har titusenvis av barn rundt om i verden engasjert seg i klimasaken.

Den svenske 16-åringen har ingen magisk løsning på klimakrisen, men hun har klart å skape et globalt holdningsskifte og en verdensomspennende bevegelse som krever endring, skriver Time, som i nær 100 år har kåret Person of the Year, eller årets person.

Tittelen betegner en person, en gruppe eller idé, som har satt et markant preg på året som gikk. Det kan man si at Thunberg har gjort.

I tillegg til å ha arrangert klimastreiker har Thunberg holdt tale under FNs klimatoppmøte i Katowice i Polen, World Economic Forum i Davos, i det britiske Parlamentet, EU-parlamentet og FNs hovedforsamling.

Hun har møtt presidenter og mektige mennesker som EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker, Frankrikes president Emmanuel Macron, USAs tidligere president Barack Obama og pave Frans.

Den svenske aktivisten er tildelt flere priser for sitt klimaengasjement.

Times kåring går tilbake til 1927. Prisen har gått til statsledere, forretningsfolk, politikere og til og med til «datamaskinen».

