Frankrikes statsminister ber om slutt på streiken

utenriks

Onsdag la statsminister Édouard Philippe fram detaljene i den allerede sterkt kritiserte pensjonsreformen. Han mener regjeringen har kommet med innrømmelser som bør føre til at streiken avsluttes.

Streiken omfatter blant annet transportbransjen, noe som har rammet kollektivtrafikken hardt.

– Jeg mener at garantiene vi har gitt til de mest bekymrede gruppene, rettferdiggjør at dialogen gjenopptas og at streiken, som straffer millioner av franskmenn, avsluttes, sa Philippe i en TV-sendt tale.

Tidligere i talen sa han at transportarbeiderne må finne seg i å miste retten til å gå av med pensjon tidligere enn folk flest. Men han lovet at endringen skal skje gradvis, uten brutalitet og med respekt for den enkeltes karrierer.

Lederen av Frankrikes største fagforbund, Lauren Berger i CFDT, er ikke imponert.

CFDT har ikke sluttet opp om streiken, og motstanden fra dem er derfor et hardt slag for den franske regjeringen.

Fagforbundet avviser blant annet regjeringens forslag om at folk må jobbe to år lengre, til fylte 64 år, for å få full pensjon.

Denne endringen tar ikke hensyn til alle dem som står i hardt, fysisk arbeid, mener Berger.

(©NTB)