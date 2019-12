utenriks

Foreløpige meldinger går ut på at en eller to politibetjenter er skutt og såret i det som beskrives som et «bakholdsangrep», opplyser kilder ved Hudson County-politiet ifølge NBC.

Ifølge kildene dreier det seg om en eller to personer som skyter fra et vindu i en matbutikk mot politi. Andre meldinger går ut på at den ene av de to personene skal befinne seg på et gravsted.

En rekke skoler i området er beordret til å holde elevene innendørs.

(©NTB)