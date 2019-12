Verdens våpensalg fortsetter å øke

utenriks

Det kommer fram i en ny rapport fra det svenske fredsforskningsinstituttet SIPRI.

Ifølge SIPRI er økningen et resultat av den militære opprustningen i verden, som i fjor var på sitt høyeste siden slutten av den kalde krigen.

De amerikanske selskapene øker mest. De står for 59 prosent av alt våpensalg i verden. SIPRI mener det er fordi amerikanske politikere vil endre forsvarsmaktbalansen for å bedre takle trusselen fra Kina og Russland.

USA i topp

Kineserne brukte i fjor nærmere 2.200 milliarder kroner på forsvaret, en økning på 5 prosent fra året før og nesten ti ganger mer enn det landet brukte i 1994, kom det fram i en SIPRI-rapport i april.

USA brukte til sammenligning drøyt 5.600 milliarder kroner – suverent mest. Det er en økning på 7,2 prosent fra året før.

– Dette er en betydelig økning på ett år med tanke på at salgene allerede er store, sier direktør Aude Fleurant i SIPRI til nyhetsbyrået AFP.

Også russiske våpenprodusenter har økt omsetningen kraftig det siste tiåret, men oppgangen fortsatte ikke i fjor.

Økt våpenanskaffelse under Trump

På topp 100-listen er det for første gang siden 2002 bare amerikanske selskaper på de fem øverste plassene. Disse selskapene sto for 35 prosent av salget.

– Det finnes en interesse for økt våpenanskaffelse i USA, særlig under president Donald Trump. Disse selskapene har økt salget mens britiske BAE Systems, som vanligvis ligger rundt topp fem, går tilbake, sier våpenindustriekspert Pieter Wezeman ved SIPRI til nyhetsbyrået TT.

Det britiske selskapet ligger på 6.-plass. Wezeman vil ikke dra noen slutninger om en eventuell Trump-effekt.

– Det er en økt etterspørsel i USA. Vi vet ikke om det handler om Trump eller ikke. Det finnes andre faktorer som spiller inn, som for eksempel at USA ser trusler fra Kina og Russland og derfor investerer de i mer våpen, sier han.

Kina ikke inkludert

Amerikanske våpenprodusenter sto i fjor alene for 59 prosent av alt våpensalg i verden. Russland sto for 8,6 prosent, Storbritannia med 8,4 prosent og Frankrike med 5,5 prosent.

Det er uvisst hvor mye de kinesiske selskapene omsetter for, og de er derfor ikke med på lista over de største forsvarsbedriftene. Men SIPRI anslår at mellom tre og sju kinesiske våpenprodusenter på topp 100-listen over våpenprodusenter som selger mest.

