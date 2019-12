Rapperen Juice Wrld (21) er død

utenriks

Rapperen, som egentlig heter Jarad Anthony Higgins, fikk et illebefinnende på flyplassen i hjembyen Chicago søndag morgen. Han ble brakt til sykehus, men livet sto ikke til å redde.

Dødsårsaken er så langt ukjent.

Juice Wrld var en stigende stjerne og nærmet seg toppen av hitlistene sommeren 2018 med låta «Lucid Dreams», bygget over et sample av Sting-låta «Shape of my heart».

Debutalbumet «Goodbye & Good Riddance» nådde en sjetteplass på Billboard 200-lista.

Han var kjent for å blande sjangere, og musikken hans har elementer fra både rock og hiphop. Han besøkte Norge og Sentrum Scene i september i fjor.

