SOHR: 20 sivile drept i luftangrep i Syria

utenriks

Åtte barn er blant de drepte, ifølge eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights (SOHR). De melder også at 43 er såret i angrepene, tilstanden for flere av dem skal være alvorlig.

Syriske regjeringsstyrker innledet 30. april en massiv militæroffensiv mot opprørere i provinsene Hama og Idlib. Russland bidrar med støtte fra lufta, og gjennomfører jevnlig bombeangrep i områdene.

SOHR har registrert 4.873 drepte i offensiven, blant dem 1.251 sivile.

Det tyrkiske nyhetsbyrået Anadolu får opplyst fra en lokal hjelpegruppe at de russiske og syriske styrkene har angrepet sivile mål i Idlib, blant annet skoler og sykehus. Ifølge byrået har 25.000 syrere flyktet fra kampene den siste uka, og beveger seg nå mot den tyrkiske grensa.

Idlib kontrolleres i hovedsak av Hayat Tahrir al-Sham, en gruppe med bånd til al-Qaida.

(©NTB)