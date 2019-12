OPEC og Russland enige om oljekutt

utenriks

Beslutningen ble presentert fredag, etter lange diskusjoner i oljekartellet OPECs hovedkvarter i Wien. Prisen på nordsjøolje steg over 2 prosent etter at avgjørelsen var bekreftet.

OPEC, Russland og flere andre land utenfor OPEC ble for tre år siden enige om å begrense sin samlede produksjon med 1,2 millioner fat per dag. Målet var å løfte oljeprisen. Fra og med årsskiftet blir målet å begrense produksjonen med til sammen 1,7 millioner fat.

I tillegg til dette varsles det at Saudi-Arabia og enkelte andre land vil videreføre såkalte frivillige bidrag som gjør at det samlede kuttet blir på 2,1 millioner fat per dag.

Et vanskelig punkt har vært hvordan produksjonskuttene skal fordeles mellom landene som omfattes av avtalen. Flere av dem har den siste tiden produsert mer olje enn ventet.

OPEC-landene ønsker å holde oljeprisen oppe, men samtidig forsøker de å unngå å miste markedsandeler til USA.

Oljeproduksjon både i USA og land som Canada, Brasil og Norge kan bidra til å dempe effekten av produksjonskuttene til OPEC og Russland.

