UNICEF: 140.000 døde av meslinger i 2018

Meslinger fortsetter å spre seg også i år. I november ble det registrert tre ganger så mange smittetilfeller som i november i fjor, skriver UNICEF i en pressemelding torsdag kveld.

Fire europeiske land, Storbritannia, Hellas, Albania og Tsjekkia, har mistet sin status som meslingfrie, og i USA er det i år registrert det høyeste antallet smittetilfeller på 25 år, ifølge FN-organisasjonen.

Tallene som viser at 140.000 mennesker døde av sykdommen i fjor, kommer fra Verdens helseorganisasjon (WHO) og United States Centers for Diseases Control and Prevention (CDC).

De blir offentliggjort samtidig som øystaten Samoa i Stillehavet kjemper mot et omfattende meslingutbrudd, med over 4.000 smittede. 62 personer er døde. Av dem er 54 barn.

