utenriks

Brannvesenet bekrefter at det er en pågående aksjon. Avisa Hawaii News Now skriver at flere personer skal ha blitt truffet, men det er ikke kjent om noen er døde som følge av skytingen.

Militære kilder bekrefter at en situasjon pågår.

Basen, som er hovedkvarteret for den amerikanske stillehavsflåten skal ha blitt stengt som følge av skytingen. Skytingen skal ha foregått inne på ett av verftene på basen.

