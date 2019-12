NATO ser fremover etter toppmøtet

utenriks

– Vi erkjenner at Kinas økte innflytelse og internasjonale politikk innebærer både muligheter og utfordringer som vi må se på sammen som en allianse, heter det i slutterklæringen fra onsdagens toppmøte i London.

Erklæringen understreker også at medlemmene må se fremover sammen for å sikre fortsatt trygghet. Det innebærer blant annet å se på hvordan alliansen kan ta i bruk ny teknologi og beholde sitt teknologiske forsprang og samtidig ivareta sine normer og verdier.

Medlemslandene ber generalsekretær Jens Stoltenberg legge fram et forslag til en prosess for å styrke alliansens politiske dimensjon. Dette er i tråd med et tysk forslag som ble lagt fram etter at Frankrikes president Emmanuel Macron kom med krass kritikk mot NATO og kalte alliansen «hjernedød» nylig.

