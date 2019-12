Macron anklager Tyrkia for å bruke IS-krigere i kampen mot kurdere i Syria

utenriks

– Når jeg ser på Tyrkia, så kjemper de nå mot dem som kjempet med oss. Og noen ganger jobber de sammen med IS-krigere, sier Macron.

Uttalelsen ble gitt på en pressekonferanse som Macron holdt sammen med USAs president Donald Trump i forkant av NATO-toppmøtet i London tirsdag. Senere på dagen skulle han møte Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan.

Den franske presidenten mener det ikke må være noen tvetydighet i holdningen til IS. At Tyrkia har valgt å gjennomføre en større militæroffensiv mot kurdisk milits som spilte en sentral rolle i å nedkjempe IS, viser behovet for bedre koordinering, framholder han.

Macron krever også en avklaring av hvorvidt Tyrkia fortsatt kan være medlem av NATO.

– Hvordan er det mulig å være medlem av alliansen og samarbeide med, være integrert med og kjøpe ting fra Russland? spurte Macron med referanse til Tyrkias kjøp av et russisk luftforsvarssystem.

Han stilte også spørsmål ved om Tyrkia fortsatt ønsker å være NATO-medlem hvis Erdogan gjør alvor av trusselen om å sette kjepper i hjulene for forsvarstiltak på Baltikum hvis ikke andre NATO-land stempler den syriske-kurdiske YPG-militsen som terrorister.

(©NTB)