SOHR: Skolebarn drept i tyrkisk angrep mot kurdiskkontrollert by i Syria

Den strategisk viktige byer Tal Rifaat er kontrollert av lokal kurdisk milits. Det tyrkiske angrepet skjedde ved en skole idet elever var i ferd med å forlate bygninger, melder eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

De fleste av ofrene var ifølge SOHRs leder Rami Abdulrahman internflyktninger som ble fordrevet fra Afrin-regionen nord i Syria i mars 2018. Da tok tyrkiske regjeringsstyrker og tyrkiskstøttede syriske opprørere kontroll over det tidligere kurdiskdominerte området.

Den kurdiskdominerte SDF-militsen, som kjempet mot IS med støtte fra USA, fordømmer angrepet og hevder det har til hensikt å terrorisere innbyggerne slik at de flykter fra området.

Tal Rifaat ligger om lag 20 kilometer fra grensen til Tyrkia og har flere ganger vært åsted for sammenstøt mellom tyrkisk-støttede styrker og kurdisk milits.

I fjor truet Tyrkia med enda en offensiv på syrisk jord for å ta kontroll over Tal Rifaat etter at den USA-støttede kurdiske YPG-militsen ble drevet bort fra Afrin. Men Russland grep inn for å stanse planene. I oktober oppga russiske myndigheter at de samarbeidet med Tyrkia for å fjerne alle YPG-styrker fra Tal Rifaat.

Ifølge SOHR er byen kontrollerte av kurdiske krigere som ble fordrevet fra Afrin, samtidig som både russiske og syriske regjeringsstyrker er utplassert i byen.

