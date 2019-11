Nord-Korea har skutt ut to prosjektiler

utenriks

Oppskytningen skjedde klokka 16.59 torsdag. Prosjektilene ble sendt opp fra Yeonpo på østkysten av Nord-Korea, opplyser sørkoreanske myndigheter.

Det er usikkert hvilken type prosjektiler det er snakk om, men det japanske forsvaret opplyser at de ligner på ballistiske missiler. For øvrig opplyser Japan at prosjektilene ikke landet i deres økonomiske sone.

Nord-Korea har fått forbud av mot å sende opp ballistiske missiler gjennom resolusjonene fra FNs sikkerhetsråd.

Statlige medier har tidligere meldt at landets leder Kim Jong-un har beordret oppskytningen under en inspeksjon av et militærkompani på øya Changrin i Gulehavet.

Oppskytningen skjer dagen før toårsjubileet for Nord-Koreas første test av Hwasong-15-missilet, som angivelig kan nå helt til USA.

Spenningen i regionen har økt den siste tiden som følge av manglende resultater i dialogen rundt Nord-Koreas atomprogram. Nord-Korea har fortsatt å utvikle missiler som kan frakte atomstridshoder de siste årene, og er blitt møtt med harde sanksjoner.

Flere ganger den siste tiden har Nord-Korea gjort det klart at de ikke er interessert i flere atomsamtaler med USA med mindre USA kommer med nye tilbud.

(©NTB)