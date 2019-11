Jordskjelvet i Albania: Statsministerens kommende svigerdatter blant ofrene

utenriks

24 år gamle Kristi Reci ble begravet sammen med sine foreldre og sin bror torsdag, ifølge det albanske nyhetsnettstedet Shqiptarja.com.

Begravelsen skjedde to dager etter at jordskjelvet rystet vestlige deler av Albania og ødela hus og bygninger ved kysten til Adriaterhavet.

I et Instagram-innlegg tar 24-åringens forlovede Gregor Rama, som er sønnen til Albanias statsminister, farvel med kjæresten og hennes familie.

46 døde

Dødstallene har steget til 46 torsdag kveld, rapporterer kringkasteren TV Klan. Det er usikkert hvor mange som fortsatt er savnet i katastrofeområdet, men håpet om å finne de savnede i live synker time for time.

Rundt 750 personer er skadd etter jordskjelvet natt til tirsdag. Over 40 personer er så langt blitt reddet ut i live fra ruinene og er innlagt på sykehus, ifølge myndighetene i landet.

Kraftig skjelv

Jordskjelvet hadde en styrke på 6,4 og er det kraftigste som har rammet landet på flere tiår. Det har blitt fulgt av hundrevis av etterskjelv, noe som har bidratt til kaos og frykt.

Onsdag oppsto det full panikk i Durrës da et etterskjelv med en styrke på 5,3 førte til at en rekke bygninger ristet. Ingen skal ha blitt skadd.

I Durrës har folk sovet i telt, biler og på et fotballstadion som følge av etterskjelvene. Under et besøk i Durrës uttalte Albanias statsminister Edi Rama at regjeringen vil sørge for at familier som har blitt hjemløse etter jordskjelvet, vil få dekket hotellopphold.

(©NTB)