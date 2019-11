New York Times: Giuliani forhandlet om forretningsavtaler i Ukraina

utenriks

Giuliana arbeidet i sommer på vegne av Trump for å forsøke å få Ukraina til å etterforske demokraten Joe Biden og hans sønn Hunter for korrupsjon.

Samtidig med dette arbeidet skal Giuliani har forhandlet med ukrainske tjenestemenn om ulike forretningsavtaler verdt hundretusenvis av dollar, ifølge dokumenter som avisen har fått tilgang til.

Trumps advokat har gjentatte ganger sagt at han ikke inngikk noen form for forretningsavtaler i Ukraina. Men dokumentene indikerer altså at Giuliani diskuterte finansielle avtaler med medlemmer av den ukrainske regjeringen. Diskusjonene skal ha gått så langt som at minst én arbeidskontrakt av ukjent slag ble signert.

I et ferskt intervju onsdag avviser Giuliani påstandene og hevder at en ukrainsk tjenestemann henvendte seg til ham tidligere i år med forslag om å ansette ham personlig, noe han selv takket nei til.

Giulianis rolle i den såkalte Ukraina-skandalen er en sentral del av den pågående riksrettsprosessen i USA. Demokratene mener at Trump brukte to kanaler i forholdet til Ukraina, en offisiell og en privat, ledet av sin advokat Giuliani, noe som i så fall underbygger påstanden om at Trump brukte sin makt til å pleie egne interesser.

