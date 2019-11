Merkel: – Tyskland skal nå NATOs forsvarsbudsjettmål på 2030-tallet

utenriks

– Det er i vår interesse å bevare NATO, mer nå enn under den kalle krigen, sier Merkel en uke før hun og de andre medlemslandenes ledere samles til toppmøte i London.

Etter Russlands militære innblanding i Ukraina, ble NATO-landene i 2014 enige om et mål om å bruke 2 prosent av brutto nasjonalprodukt på forsvar. Dette skulle skje innen 2024, så når Merkel sier at Tyskland skal gjøre dette «tidlig på 2030-tallet», er det omtrent ti år på overtid. I dag bruker Tyskland 1,39 prosent av BNP på forsvar, et nivå som ligger an til å gå opp til 1,4 prosent til neste år.

Bare en håndfull av de 29 medlemmene i alliansen oppfyller kravet i dag. Norge ligger foreløpig på 1,8 prosent.

