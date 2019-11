Tysk politi jakter på mistenkte etter historisk juveltyveri

utenriks

Tilsynelatende har etterforskerne få spor dagen etter innbruddet i Det grønne hvelvet i slottet i Dresden. Politiet har bedt om hjelp fra publikum, og skal ha fått inn over 90 tips som undersøkes.

Opptil hundre gjenstander kan ha blitt stjålet i tyveriet natt til mandag. Blant disse er et sverd dekorert med ni store og 770 mindre diamanter.

Verdien av tyvegodset kan ligge rundt 1 milliard euro, eller 10 milliarder kroner, ifølge tyske medier.

Avisa Bildt skriver at gjerningsmennene står bak det største kunsttyveriet siden andre verdenskrig. Nettstedet Artnet News mener det er snakk om historiens største museumstyveri hvis det stemmer at verdier for 1 milliard euro er borte.

Marion Ackermann, direktør for Dresdens offentlige kunstsamlinger, mener gjenstandenes kulturhistoriske betydning gjør det umulig å si nøyaktig hva de er verdt. Hun har oppfordret tyvene til ikke å ødelegge gjenstandene for å prøve å selge edelstenene enkeltvis.

Det grønne hvelvet, eller Grünes Gewölbe, er et av de eldste museene i Europa, og ble grunnlagt av August den sterke, kurfyrste av Sachsen, i 1723.

Tyvene antente trolig en brann for å deaktivere museets alarm før de brøt seg inn. En antatt fluktbil ble funnet utbrent et annet sted i byen.

– Tyveriet var målrettet og godt forberedt, sier etterforskerne i en uttalelse.

