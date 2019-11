Kinesisk forretningskvinne dømt for å ha tatt seg inn på Trumps golfsted

utenriks

Hun dømmes for å ha tatt seg inn på andres eiendom og for å ha løyet for agenter fra Secret Service.

Dommen beordrer også den 33 år gammel Yujing Zhang utlevert etter at hun har sonet ferdig. Hun har sittet fengslet siden 30. mars og har dermed om lag en uke igjen å sone.

I dommen heter det at ferdsel på statlig eiendom, særlig en eiendom der presidenten bor, er et alvorlig lovbrudd.

Statsadvokaten la ned påstand om 18 måneders fengsel fordi Zhang hadde «løyet for alle» for å komme inn på Mar-a-Lago. Det ble også vist til den skadelige programvaren forretningskvinnen hadde med seg.

– Det antyder på ingen måte at hun var en bortkommet turist. Hun hadde en agenda, sa statsadvokat Rolando Garcia.

Da Zhang ble arrestert, hadde hun med seg fire telefoner, en datamaskin og en ekstern harddisk. På hotellrommet hennes ble det funnet mer elektronikk og penger. Funnene førte til spekulasjoner, men hun er ikke tiltalt for spionasje.

Hennes forsvarer Kristy Militello understreket at det Mar-a-Lago ikke hadde noen regler for hvor mange elektroniske artikler gjestene kan ha med seg. Militello sa videre at Zhang hadde en livlig fantasi om at hun kunne inngå et forretningssamarbeid med Trump.

(©NTB)