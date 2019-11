Endringer i narkotikahandel fører til økt gjengvold i Europa

utenriks

Utviklingen av nye syntetiske stoffer og endringer i de tradisjonelle rutene som fører narkotika inn i Europa, fører til økende konflikter mellom gjenger, skriver EUs narkotikabyrå (EMCDDA) i sin årlige rapport, som ble publisert tirsdag.

Markedet beskrives som mer komplekst og dynamisk enn tidligere. Salget av syntetiske opioider på nett skaper eksempelvis en ny konkurranse for heroinleverandører. Byrået uttrykker også bekymring for at en økende grad av de ulovlige stoffene kommer til Europa via skip og fly.

Byråets direktør, Alexis Goosdeel, mener politikere bør prioritere bekjempelse av narkotika – og at det haster.

– Denne rapporten er et klart signal til politiske beslutningstakere om å ta fatt på det raskt voksende narkotikamarkedet, som blir stadig mer globalt, sammenhengende og digitalt, sier han.

300 milliarder kroner i året

Årlig blir det solgt narkotika for minst 302 milliarder kroner i EU, kommer det fram av rapporten. Cannabis utgjør det største prosentandelen av det ulovlige narkotikamarkedet med omtrent 39 prosent, deretter kommer kokain med 31 prosent, 25 prosent er heroin, mens de siste fem prosentene er amfetamin og MDMA.

Europeiske narkotikabrukere har i økende grad tilgang på et bredt utvalg av produkter med høy grad av renhet og styrke, ifølge byrået. Disse produktene er tilgjengelige til samme pris eller billigere enn hva prisene har vært det siste tiåret, og de kriminelle har i økende grad tatt i bruk internett for å selge narkotika.

Utviklingen skaper forutsetninger for nye, forstyrrende kriminelle forretningsmodeller, der større konkurranse øker sjansene for konflikt og skade, kommer det fram i rapporten.

Økt vold

Rapporten omtaler vold og trusler relatert til narkotikamarkedet som en økende bekymring i EU, der våpenbruken også befinner seg på en oppadgående kurve.

– I tillegg til skytevåpen, inkludert automatiske våpen, ser det ut til at bruken av håndgranater og eksplosiver i forbindelse med narkotikarelatert vold øker, heter det i rapporten.

Størst på det europeiske narkotikamarkedet er cannabis, der markedsverdien i 2017 lå på minst 11,6 milliarder euro – rundt 117 milliarder kroner. Nest størst er kokain med en estimert markedsverdi på minst 9,1 milliarder euro i 2017, tilsvarende omtrent 91 milliarder kroner.

Rapporten konstaterer at ulovlige stoffer utgjør det mest verdifulle markedet for kriminelle organisasjoner i EU.

(©NTB)