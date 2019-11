Opposisjonen leder på valgdagsmålinger

utenriks

Etter første valgrunde i presidentvalget i oktober hadde Nasjonalpartiet og Lacalle Pou en oppslutning på 28,3 prosent. Kandidatene som da kom på tredje- og fjerdeplass og var slått ut, sa at de ville støtte Lacalle Pou i neste valgomgang.

Søndag viste valgdagsmålingene fra lokalene i Uruguay at Lacalle Pou lå an til å få 49,4 prosent av stemmene, tre prosentpoeng mer Daniel Martínez, tidligere borgermester i Montevideo og presidentkandidat for den sittende venstreledede koalisjonen Bred Front, som har hatt makten i landet i 15 år.

I første valgrunde fikk Bred Front og Martínez 38,8 prosent av stemmene.

De offisielle resultatene er ventet senere søndag, lokal tid. Det ser ut til å bli mye jevnere enn prognosene tilsa på forhånd.

Mer enn 70 prosent av landets 2,6 millioner stemmeberettigede hadde stemt da det ennå gjensto tre timer før lokalene stengte søndag, ifølge valgkommisjonens leder Jose Arocena.

Den sittende presidenten, 79 år gamle Tabaré Vázquez, opplyste i august at han har fått påvist lungekreft.

Han kunne uansett ikke stilt til gjenvalg fordi han allerede har sittet i to perioder, fra 2005 til 2010, og på nytt fra 2015. Vázquez sitter som president til mars neste år, når den nyvalgte presidenten overtar embetet.

(©NTB)