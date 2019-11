Domstol i Peru beordrer opposisjonsleder Keiko Fujimori løslatt

utenriks

44 år gamle Fujimori har sittet i varetekt siden hun ble pågrepet i oktober i fjor.

Opposisjonslederen er anklaget for å ha mottatt ulovlig partistøtte i form av 1,2 amerikanske dollar fra det brasilianske entreprenørfirmaet Odebrecht i forbindelse med presidentvalgkampen i Peru i 2011.

– Domstolen har blitt enige om å akseptere habeas corpus, sa domstolens president Ernesto Blume mandag.

Han understreket samtidig at avgjørelsen ikke kan bli anket. «Habeas corpus» referer til retten enhver person har til å bli stilt for en domstol eller å bli løslatt. Blume presiserte også at domstolens avgjørelse ikke har noen innvirkning på korrupsjonssaken mot Fujimori.

Fujimori leder opposisjonspartiet Fuerza Popular (FP). Hun har nektet for å ha mottatt penger fra Odebrecht og har tidligere omtalt etterforskningen som en heksejakt.

Odebrecht har på sin side innrømmet å ha betalt minst 29 millioner dollar i bestikkelser til peruanske tjenestemenn siden 2004. Tre tidligere presidenter er under etterforskning i korrupsjonssaken. En fjerde, Alan Garcia, begitt selvmord da politiet skulle pågripe ham i hans hjem i april i år.

