Valg i Bolivia blir uten Morales

utenriks

Bolivias midlertidige president Jeanine Añez har helt siden hun tok over styringen av landet for to uker siden, lovet å lyse ut snarlig nyvalg.

Men hun har vært avhengig av at nasjonalforsamlingen vedtok en lov som annullerer det omstridte resultatet av valget 20. oktober der daværende president Evo Morales utropte seg til vinner.

Lovforslaget ble først godkjent av senatet og deretter av underhuset. Begge kamrene er dominert av Morales' parti Movimiento al Socialismo (MAS).

Søndag satte Añez sin signatur på loven, som dermed har trådt i kraft. Dato for nyvalget er imidlertid ikke kunngjort ennå.

Ifølge den nye loven får ikke kandidater som har sittet som president de to siste periodene, stille til valg. Det utelukker dermed Morales, som var president fra 2006 til han gikk av 10. november.

Et nyvalg ses som helt avgjørende for at Bolivia skal få slutt på krisen som har lammet landet siden valget 20. oktober. Minst 32 personer er drept i sammenstøt siden uroen startet. Blokkeringen av veier og drivstoffanlegg har ført til mangel på mat og drivstoff i landet.

Søndag holder Añez samtaler med opposisjonen i et forsøk på å få slutt på protestene og uroen i landet.

Den midlertidige presidenten har imidlertid avvist et forsøk fra opposisjonen om å gi amnesti til den avgåtte presidenten Evo Morales.

Morales befinner seg for tiden i Mexico der han har fått politisk asyl.

