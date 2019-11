Tre demonstranter skutt og drept sør i Irak

utenriks

Sikkerhetsstyrker åpnet ild mot demonstranter som hadde sperret veier og bruer, samt adgangen til skoler og offentlige bygninger.

Nyhetsbyrået AFP melder at minst to personer er drept og 47 såret i sammenstøtene, mens Reuters' kilder sier at minst tre personer er drept.

Om lag 350 mennesker er drept og tusenvis såret siden protestene mot regjeringen ble innledet 1. oktober.

Krever ny ledelse

Protestene har de siste ukene fått stor oppslutning i den sørlige og sjiadominerte delen av Irak. Demonstrantene krever en total endring av måten landet styres på. De mener regjeringen er preget av omfattende korrupsjon og ineffektivitet.

Nasiriyah ligger 30 mil sør for Bagdad. Mange skoleelever og lærere deltar i sitt-ned-aksjonene foran offentlige bygninger, ikke minst skoler.

Trosser skoleordre

Utdanningsdepartementet har gitt ordre om at alle skoler skal gjenoppta undervisningen søndag, som er ukas første skole- og arbeidsdag i Irak. Men ifølge AFPs korrespondent har demonstrantene trosset ordren.

I den oljerike byen Basra helt sør i Irak sperret demonstranter flere hovedveier rett før soloppgang, også veien som fører til viktige havner. Havnene brukes av skip med importert mat og medisiner. Herfra eksporteres også irakisk olje til utlandet.

Det er også meldt om gatekamper mellom demonstranter og sikkerhetsstyrker i Karbala, en av to irakiske byer som regnes som hellige av sjiamuslimer.

