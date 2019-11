Taliban angrep afghanske kontrollposter - minst åtte drept

utenriks

Rundt 200 Taliban-opprørere deltok i angrepene natt til søndag, opplyser viseguvernøren og flere ande tjenestemenn i Kijran-distriktet i Daikundi-provinsen. Minst 25 av opprørerne skal ha mistet livet under kampene som fulgte.

Taliban har tatt kontroll over en av kontrollpostene, ifølge kildene. Haji Ghairat Jawahiri, som er medlem av provinsrådet i Daikundi, sier at Taliban kan komme til å ta kontroll over hele Kijran-distriktet hvis det ikke blir utplassert forsterkninger.

Distriktet har vært urolig i årevis, og Taliban har med jevne mellomrom gått til angrep på stillingene til regjeringsstyrkene.

Daikundi ligger sørvest for Kabul og nord for Kandahar, som tidligere fungerte som Talibans administrative senter.

