Minst 34 omkom i jordskred og flom i Kenya

17 mennesker omkom i et jordskred i regionen West Pokot, om lag 35 mil nordvest for hovedstaden Nairobi, natt til lørdag. I en annen del av regionen ble tolv mennesker, hvorav sju i samme familie, tatt av et annet ras, opplyser lokale myndigheter.

Det letes fortsatt etter savnede, og det er frykt for at dødstallet kommer til å stige. To barn er funnet i live i ruinene av husene de bodde i. Begge er sendt til sykehus.

I tillegg druknet fem mennesker da bilene de satt i, ble skylt bort av flomvann på en trafikkert vei da to elver gikk over sine bredder.

Redningsinnsatsen ble forsinket fordi uværet har ført til at veier er uframkommelige og bruer er blitt stengt.

Det er ikke bare Kenya som for tiden er rammet av kraftig nedbør, flom og jordskred. I flere land i Øst-Afrika er situasjonen svært alvorlig. Nær én million mennesker bare i Sør-Sudan er rammet av uværet, og frykten øker for at det vil bryte ut epidemier og føre til sult. Også i Etiopia og Tanzania er det meldt om jordskred.

I Somalia er titusener drevet på flukt på grunn av de uvanlig store vannmassene, som eksperter knytter til varmere havtemperatur og klimaendringer.

