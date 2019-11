Tesla lanserte sin første elektriske pickup

utenriks

Bilen er den sjette modellen siden Tesla ble grunnlagt i 2013, og den skal være den mest eksperimentelle, skriver CNBC.

Pickupen skal konkurrere i det amerikanske markedet mot modeller som Ford F Series, som har vært den mestselgende pickupen i USA i over 40 år, fulgt av GMs Chevrolet Silverado.

Musk har sagt at prisen på bilen starter på om lag 50.000 dollar, litt over 450.000 norske kroner. Cybertruck er inspirert av filmer som «Bladerunner» og «The Spy Who Loved Me».

Tesla-sjefen har også vedgått at etterspørselen etter denne modellen kan være mindre enn flaggskipene Model S sedan og Model X SUV, skriver CNBC.

