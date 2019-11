Russisk politiker anklages for å bagatellisere vold mot kvinner

utenriks

I et brev til justisminister Aleksandr Konovalov skriver familiene at Konovalovs stedfortreder, visejustisminister Mikhail Galperin, er uskikket til stillingen.

Slektningene framholder at de føler seg dypt krenket av Galperins uttalelser, ifølge et utdrag fra brevet som fredag ble offentliggjort av rettshjelpsgruppa Zona Prava.

Blant avsenderne er faren til Jana Savtsjuk, som ble drept av sin partner i 2016 etter at politiet lot være å respondere da hun ringte etter hjelp.

Saken sjokkerte mange russere, ikke minst fordi en kvinnelig politibetjent skal ha bedt Savtsjuk om å roe seg ned.

– Ikke vær bekymret. Hvis du blir drept, vil vi komme og registrere liket, lød beskjeden.

I en uttalelse til Den europeiske menneskerettsdomstolen (ECHR) i oktober sa visejustisminister Galperin at vold utenfor familien er et større problem enn vold i familien. Han sa også at dagens lovverk gir kvinner beskyttelse, mens menn er langt mer sårbare fordi de «ikke forventes å be om beskyttelse».

Uttalelsen ble gitt etter at fire kvinnelige voldsofre hadde klaget russiske myndigheter inn for ECHR for ikke å gi dem god nok beskyttelse. Blant dem var Margarita Gratsjeva, som i 2017 fikk hendene kuttet av ektemannen.

