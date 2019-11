Store demonstrasjoner mot regjeringen i Colombia

utenriks

– President, gå av! var en av parolene til demonstrantene som toget gjennom hovedstaden Bogota.

Også i en rekke andre byer var det protester. Ifølge politiet deltok til sammen over 130.000 mennesker.

De protesterte både mot økonomiske ulikheter, korrupsjon og regjeringens angivelige planer om å heve pensjonsalderen. Gjennomføring av fredsavtalen med FARC-geriljaen, som ble forhandlet fram med hjelp fra Norge i 2016, var også et krav. Fagforeninger, studenter, bondeorganisasjoner og urfolksgrupper har tatt initiativ til demonstrasjonene.

Duque og hans regjering har fryktet utbrudd av voldelige opptøyer, som i år har rammet både Bolivia, Chile og Ecuador. Regjeringen har utkommandert 170.000 politifolk for å hindre uro og beskyldt Venezuela for å forsøke å fyre opp under misnøyen.

Protestene torsdag var stort sett fredelige, men noen steder oppsto det sammenstøt mellom demonstranter og opprørspoliti.

(©NTB)