Russland-ekspert advarer mot konspirasjonsteori

utenriks

President Donald Trump og hans allierte har bidratt til å fremme en teori om at myndighetene i Ukraina forsøkte å påvirke presidentvalget i USA i 2016.

Fiona Hill, som tidligere var den øverste Russland-eksperten i Det hvite hus, advarer mot å spre det hun beskrev som en oppdiktet historie.

– Dette er en oppdiktet historie som er blitt begått og spredt av Russlands sikkerhetstjenester, sa hun under høringen i Representantenes hus.

I likhet med flere amerikanske etterretningstjenester slo hun fast at Russland – og ikke Ukraina – sto bak en kampanje for å påvirke det amerikanske valget i 2016. Hun advarte om at russiske myndigheter forbereder seg på å gjør det samme fram mot valget i USA neste år.

Russiske myndigheter selv har gjentatte ganger nektet for at de har stått bak valgpåvirkning.

Konspirasjonsteorien om ukrainsk valgpåvirkning var én av sakene Trump tidligere i år ønsket at ukrainske myndigheter skulle granske. I tillegg ønsket han seg en etterforskning som involverte Joe Biden, som kan bli Trumps motkandidat neste år.

