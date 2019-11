Medier: Sondland retter anklager mot Trump

utenriks

Dette vil Sondland si under en høring i Representantenes hus onsdag, ifølge nyhetsbyrået AFP og TV-stasjonen CNN. De har fått tilgang til EU-ambassadørens ferdigskrevne åpningsinnlegg under høringen.

Sondland kommer også til å si at Trump avventet et mulig møte med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj i et forsøk på å oppnå en gjenytelse – også omtalt som «quid pro quo».

I tillegg vil Sondland hevde at han fulgte ordrer fra Trump i Ukraina-saken, som er bakgrunnen for at Demokratene i Representantenes hus vurderer riksrett mot presidenten.

