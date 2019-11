Pårørende til lastebil-ofrene i Essex må betale for å hente de avdøde til Vietnam

utenriks

– Regjeringen har bedt kommunale myndigheter informere familiene om at den britiske og vietnamesiske regjeringen ikke vil dekke kostnadene, sier Bui Huy Cuong, nestleder i folkekomiteen i Can Loc-distriktet i Ha Tinh-provinsen i Vietnam. I dette området bor pårørende til ti av ofrene.

Han legger til at kommunale myndigheter tirsdag vil snakke med familiene.

– Vi kan kun bistå dem med å transportere asken eller kroppene tilbake fra flyplassen.

Må ta opp lån

Nguyen Dinh Gia mistet sønnen sin i lastebil-tragedien. Han er opprørt over regjeringens avgjørelse.

– Hvis regjeringen ikke dekker kostnadene, har vi ikke noe annet valg enn å betale for det selv, sier Gia og legger til at familien på nåværende tidspunkt ikke har pengene.

Flere av familiene til ofrene vil dermed måtte låne penger fra regjeringen for å hente sine kjære hjem. Prisen for å få returnert aske i en urne ligger på om lag 16.200 kroner mens det koster 26.000 kroner å få sendt tilbake en død kropp, ifølge et offisielt dokument som er blitt delt med familiene.

Ifølge dokumentet har landets utenriksdepartement oppfordret familier til å velge kremering «for å sikre hastighet, lave kostnader og sanitær sikkerhet.» Kremering er imidlertid ikke vanlig på landsbygda i Vietnam, der flertallet av de 39 ofrene kommer fra.

Funnet i en kjølekonteiner

Det var 23. oktober at de 39 omkomne, blant dem åtte kvinner og 31 menn, ble funnet i en kjølekonteiner i en trailer i Grays i Essex. Lastebilen kom til Storbritannia med ferje fra Belgia.

Ifølge lokale medier er det over 20 vietnamesiske familier som har tatt kontakt på jakt etter informasjon om savnede familiemedlemmer.

I Vietnam er minst ti personer pågrepet for menneskesmugling etter tragedien.

