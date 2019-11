USA endrer syn på Israels bosetninger

utenriks

Det bekreftet utenriksminister Mike Pompeo mandag.

Han tar avstand fra en vurdering som USAs utenriksdepartement gjorde i 1978. Her ble det slått fast at Israels bosetninger på den okkuperte palestinske Vestbredden ikke er i overensstemmelse med folkeretten.

Vurderingen har vært et viktig grunnlag for USAs Midtøsten-politikk i over 40 år.

I resten av verden er det i stor grad enighet om at Israels bosetninger strider med folkeretten. Dette ble blant annet slått fast av FNs sikkerhetsråd helt på slutten av Barack Obamas periode som USAs president.

(©NTB)