Høyesterett i Hongkong mener maskeforbudet strider med grunnloven

utenriks

Forbudet er et av flere tiltak som er innført i et forsøk på å kue de hyppige demonstrasjonene som har preget byen de siste månedene.

Mandag konkluderte høyesterett i Hongkong med at forbudet krenker grunnleggende rettigheter mer enn det som er nødvendig for at forbudet skal ha effekt.

Regjeringen i Hongkong brukte en lov fra kolonitiden, som kun kan brukes unntaksvis i krisetilfeller, for å rettferdiggjøre forbudet.

Maskeforbudet gjelder for alle opptog med over 30 personer eller forsamlinger på over 50 personer. Straffen for å dekke til ansiktet er på opp mot ett års fengsel eller en bot på nærmere 30.000 kroner. Forbudet gjelder for demonstranter som bruker ansiktsmasker for å skjule identiteten sin, ifølge myndighetene.

Det er uklart hvilke konsekvenser kjennelsen i høyesterett får for maskeringsforbudet.

