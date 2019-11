utenriks

Politiet fikk melding om eksplosjonen like etter klokken halv ett og opplyser til Helsingborgs Dagblad at det er snakk om en gjenstand som ble kastet inn gjennom et vindu.

Gjenstanden detonerte inne i boligen, men de to som befant seg i huset, ble ikke skadd.

Teknikere og den nasjonale bombegruppen skal undersøke boligen.

Saken etterforskes som et drapsforsøk, og de utelukeker ikke at dette kan utvides, opplyser politiet.

(©NTB)