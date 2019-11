Cuba feiret Havannas 500-årsjubileum

utenriks

Jubileet ble markert med fyrverkeri og en gallamiddag i byens opera lørdag.

Foruten Cubas president Miguel Díaz-Canel var François Hollande, tidligere president i Frankrike, blant gjestene.

– Havanna er byen for vitenskap, dans, film, litteratur, idrett og et eksempel på motstand mot nyliberalisme. Det er også en by med verdighet, en bastion for motstand mot USAs urettferdige handelsforbud, sa president Díaz-Canel under gallamiddagen, ifølge lokale medier.

Havanna ble grunnlagt 16. november 1519 av den spanske erobreren Diego Velázquez.

Havannas gamleby ble satt på UNESCOs verdensarvliste i 1982.

