utenriks

14 mennesker ble drept, ifølge eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights (SOHR). Ni av dem er sivile.

Bomben eksploderte ved en buss- og taxiholdeplass i byen. Ingen har påtatt seg ansvar for angrepet.

De siste månedene er en rekke personer blitt drept i tyrkisk-kontrollerte områder i Syria.

President Recep Tayyip Erdogan har forsøkt å etablere en såkalt «sikkerhetssone» nordøst i Syria og har sendt soldater over grensen for å ta kontroll over området fra kurdisk milits.

