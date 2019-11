Anklager om valgfusk i Storbritannia vurderes av britisk politi

utenriks

– Politiet har mottatt to anklager om valgfusk og misligheter knyttet til valget i 2019, heter det i en uttalelse fra London-politiet lørdag.

– En særskilt etterforskningsgruppe er ansvarlig for å granske alle slike anklager. Begge anklagene vurderes nå, skriver de, og føyer til at politiet ikke vil kommentere enkeltsaker.

Overhusmedlemmet Charlie Falconer fra Labour har offentliggjort et brev til politiet der han ber om etterforskning av påstander satt fram av Brexitpartiets leder Nigel Farage.

Farage sa torsdag at noen av statsminister Boris Johnsons medarbeidere hadde ringt rundt til Brexitpartiets kandidater og tilbudt dem stillinger i Storbritannias forhandlingsteam og i regjeringsapparatet, samt antydet muligheter for plasser i Overhuset. Formålet skal ha vært å få dem til å trekke seg for å øke de konservatives sjanser til å kapre mandater i valget 12. desember.

De konservative har avvist påstandene. Johnson omtalte dem fredag som «tullprat».

Farage har på sin side sagt at han har vurdert å gå til politiet og sier at han ikke tror Johnson selv står bak.

– Siden de visste at de ikke kunne kjøpe meg, ble det gjort et samlet forsøk fra folk som jobber dypt inne på Statsministerens kontor, uttaler partilederen i en video lagt ut i sosiale medier.

